L’arte che abbatte ogni confine | M9 ospita il concerto di musica inclusiva della UILDM

Sabato 21 febbraio alle ore 16.00, negli spazi di M9 – Museo del '900, va in scena il concerto Musica Senza Confini, promosso da UILDM Venezia ODV: un appuntamento che unisce musica, inclusione e tecnologia in un evento capace di emozionare e coinvolgere un pubblico di tutte le età. Organizzato dalla sezione di Venezia della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ODV), il concerto si inserisce nel palinsesto de "Le Città in Festa" e rappresenta un momento di condivisione e partecipazione aperto alla cittadinanza. L'ingresso è gratuito con offerta libera a sostegno delle attività di UILDM Venezia.