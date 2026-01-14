Brutta aria a L’Aria che tira Odifreddi ne spara un’altra | l’ayatollah Khamenei come il Papa E Parenzo quasi sviene video

Durante la trasmissione “L’Aria che Tira”, si sono verificati nuovi momenti di tensione, con Piergiorgio Odifreddi che ha sollevato polemiche commentando l’ayatollah Khamenei in modo controverso. La discussione, che coinvolge anche il conduttore David Parenzo, ha suscitato reazioni contrastanti e riflessioni sulle modalità di confronto e rispetto nelle opinioni pubbliche. Un episodio che mette in luce le delicate dinamiche di un dibattito acceso tra diverse posizioni culturali e religiose

Tira una brutta aria a l’Aria che tira. Protagonista di un nuovo scivolone in salsa ateo-militante, che fa perdere le staffe al bravo presentatore David Parenzo, è ancora una volta Piergiorgio Odifreddi. Parlando di Iran e della feroce repressione del regime degli ayatollah che in queste ore sta massacrando i dissidenti, il predicatore matematico coccolato dalla sinistra si arrampica su un sillogismo decisamente azzardato. Odifreddi paragona la figura di Khamenei al papa. Proprio così. Definendo la guida suprema della repubblica iraniana “un’anacronistica autorità teocratica” la paragona per analogia a quella dei pontefici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brutta aria a “L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa. E Parenzo quasi sviene (video) Leggi anche: L'aria che tira, la 'bestemmia' di Odifreddi: "Khamenei come il Papa". Furia-Parenzo Leggi anche: L'aria che tira, David Parenzo sbrocca con Odifreddi: "Hamas come Mandela?" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pensate che sappia di cartone o polistirolo Vi faremo cambiare idea! Il tofu ha una brutta fama, ma solo perché viene cucinato male. In friggitrice ad aria diventa una "pepita" croccante che crea dipendenza. https://www.cookaround.com/ricetta/Tofu-in-frigg facebook Tira una #brutta #aria nel #mondo, e le #previsioni lasciano poche #speranze… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.