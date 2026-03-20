Oggi, venerdì 20 marzo 2026, David Parenzo non è alla guida di L’Aria che tira su La7. Al suo posto, è stato chiamato Gerardo Greco. La sua assenza è evidente e ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre il conduttore non si è presentato in studio come di consueto. La trasmissione è andata in onda con il sostituto designato.

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, venerdì 20 marzo 2026, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi non è presente in studio. Al suo posto il collega Gerardo Greco che già in passato ha preso il suo posto per qualche puntata. Al momento non è stato reso noto il motivo dell’assenza in studio. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto perché David Parenzo non conduce la puntata di oggi de L’Aria che tira, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì mattina su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo Greco

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