L’aretina Sintra entra in Aused, la più grande community italiana di professionisti informatici, portando con sé oltre dieci anni di esperienza nel settore della cybersecurity e delle soluzioni di rete. Sintra, noto esperto nel campo, si è unito al team di Aused per contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti di protezione digitale, un passo che rafforza la presenza dell’associazione nel panorama tecnologico nazionale. La sua nomina arriva dopo aver guidato progetti innovativi per diverse aziende, distinguendosi per un’approccio pratico e orientato ai risultati.

L’azienda condividerà esperienze e professionalità per sviluppare sistemi e tecnologie dell’informazione. Il coinvolgimento di Sintra ha trovato subito espressione con uno studio sul Chief Information Officer L’esperienza di Sintra al servizio di Aused, la più grande community italiana di professionisti informatici. L’azienda aretina, punto di riferimento a livello internazionale per i processi di digitalizzazione d’impresa, è entrata a far parte di un network nato nel 1976 per dar vita a un confronto tra soggetti pubblici e privati finalizzato a condividere idee e buone pratiche per sviluppare sistemi e tecnologie dell’informazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

