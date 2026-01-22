Marinella Senatore arriva alla Casa di The Human Safety Net

The Human Safety Net annuncia la collaborazione con l'artista Marinella Senatore, impegnata in un progetto che valorizza la collettività e la partecipazione. L'iniziativa mira a promuovere una trasformazione sociale attraverso pratiche condivise e coinvolgenti, riflettendo l'importanza di un impegno collettivo per il benessere comunitario. La presenza di Senatore alla Casa di The Human Safety Net sottolinea l'attenzione dell'organizzazione verso progetti che favoriscono l'inclusione e la coesione sociale.

Venezia, 22 gen. (askanews) – The Human Safety Net ha annunciato la collaborazione con l’artista Marinella Senatore per un progetto che nasce da una forte visione condivisa, dove collettività e partecipazione sono elementi chiave per promuovere una reale trasformazione sociale. Intorno a tematiche come comunità, evoluzione personale e inclusione, che sono al centro della missione della Fondazione di Generali – prende vita “We Rise by Lifting Others”, il progetto artistico che mette al centro famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio esclusione sociale accompagnate da The Human Safety Net. La Fondazione, infatti, operando come una rete aperta e inclusiva di cui fanno parte ad oggi 85 ONG in 25 paesi, attraverso il programma Per le Famiglie, accompagna i genitori nella fase cruciale della prima infanzia, un periodo nel quale il cervello dei bambini forma più di un milione di nuove connessioni neurali ogni secondo ed è particolarmente suscettibile alle influenze ambientali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

