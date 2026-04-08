La Cisl invita il sindaco a far incontrare Kanye West con la comunità ebraica per verificare eventuali cambiamenti nel suo atteggiamento. L'organizzazione ha diffuso un appello affinché il rapper possa dialogare con i rappresentanti della comunità. La richiesta è rivolta anche al primo cittadino, affinché si faccia promotore di questo incontro. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale.

"Kanye West incontri la comunità ebraica se è davvero cambiato e il sindaco Massari si faccia promotore". È il singolare appello della Cisl Emilia Centrale. "Ciò che disse l’Anpi di Reggio lo scorso dicembre era sacrosanto ed è in sostanza ciò che dicono oggi il premier britannico Starmer e il sindaco di Londra Khan. Il rapper Ye assicura di essere cambiato, di voler suonare per la pace e l’amore e non più per la svastica e l’antisemitismo, ma la domanda resta: lo showbiz conta più dei valori costituzionali?", si domanda Rosamaria Papaleo, leader del sindacato reggiano. "Il no rigoroso che è scattato a Londra può valere anche a Reggio? Noi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello della Cisl a Massari: "Ye incontri la comunità ebraica"

Giornata della memoria dell'Olocausto: assente la comunità ebraicaLa città di Napoli ha ricordato le vittime napoletane dell'Olocausto in occasione della Giornata della Memoria.

Londra, incendiate ambulanze della comunità ebraica. La polizia: “Atto antisemita”Quattro ambulanze appartenenti al servizio di soccorso della comunità ebraica Hatzola sono state incendiate a Golders Green, quartiere nel nord-ovest...

Temi più discussi: Appello CISL: consolidare il dialogo sociale; Appello della Cisl ai Comuni: Serve subito lo smart working contro il caro carburante; Stipendi bloccati e personale in fuga alla Cittadella: l'appello dei sindacati al Vescovo; Appello della Cisl ai Comuni modenesi: Smart working per i dipendenti contro il caro carburante.

L’appello della Cisl a Massari: Ye incontri la comunità ebraicaPapaleo: Il municipio si faccia promotore, se il musicista è davvero cambiato affronti chi ha offeso. Il sindacato poi chiede trasparenza agli organizzatori: Cachet milionari, mostrino il business ... ilrestodelcarlino.it

Il caro carburanti spinge lo smart working. VIDEOREGGIO EMILIA – Un lavoratore dipendente tipo che percorre 40 km al giorno tra casa e lavoro, tra andata e ritorno, con un’auto diesel di piccola cilindrata con i costi attuali del carburante spende c ... reggionline.com

In una lettera inviata al ministro dell’Ambiente Femca Cisl e Uiltec chiedono il ripristino del lavoro agile - facebook.com facebook

Oggi a Bevagna (Perugia) i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti datoriali Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) e Assobeton, hanno firmato la stesura del Ccnl #Laterizi e #Manufatti in #cemento, rinnovato il 31 ott x.com