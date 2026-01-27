Giornata della memoria dell' Olocausto | assente la comunità ebraica

La città di Napoli ha commemorato le vittime napoletane dell'Olocausto, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica e promuovere la sensibilità su questo tragico capitolo del passato. In occasione della Giornata della Memoria, l’evento ha coinvolto diverse realtà locali, senza la presenza della comunità ebraica. Un momento di riflessione volto a mantenere vivo il ricordo e l’importanza di rispettare la diversità.

La città di Napoli ha ricordato le vittime napoletane dell'Olocausto in occasione della Giornata della Memoria. Due le cerimonie che si sono svolte: a largo Luciana Pacifici, luogo nel cuore del centro storico di Napoli, intitolato alla più giovane vittima napoletana del nazifascismo che morì nel.

