Il vento forte che ha causato disagi nella giornata di giovedì si indebolirà a partire da venerdì pomeriggio, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Da quel momento in poi, le previsioni indicano un fine settimana caratterizzato da sole e temperature più elevate rispetto alla media stagionale. La situazione meteorologica cambia in modo significativo nel corso dei prossimi giorni.

Scaduta l'allerta e dopo i danni di ieri, ventilazione in progressiva attenuazione. Il cielo resterà sereno per tutto il fine settimana. Temperature in rialzo Sarà un weekend soleggiato e piuttosto caldo per la stagione. Il forte vento che ha creato gravi disagi nella giornata di giovedì è destinato a calare da venerdì pomeriggio, lasciando così spazio a un rialzo delle temperature. L'allerta meteo per il nostro territorio è scaduta alla scorsa mezzanotte. Per la giornata di oggi, 2703, è previsto un generale calo del vento su gran parte della Lombardia. Nel dettaglio, ventilazione che permarrà moderata o forte nella prima parte del giorno su Alpi e Prealpi, a prevalente carattere di foehn nei fondovalle esposti, con possibili raffiche fino a 60-80 kmh; vento moderato e a tratti forte anche sulla pianura occidentale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Ancora vento forte fino a venerdì pomeriggio, poi un weekend di bel tempo

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