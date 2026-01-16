L’Antica Pizzeria Da Michele un pranzo per i più fragili conclude l’iniziativa Spicchi d’Amore
Sabato 17 gennaio, in occasione della festività di Sant’Antonio Abate (Sant’Antuono), patrono del focolare e protettore dei pizzaioli, ormai anche nota come “Giornata Mondiale del pizzaiolo”, l’ Antica Pizzeria Da Michele aprirà le porte della sua Casa Madre a Napoli, nella sede nuova, per un appuntamento all’insegna della condivisione. Il brand offrirà un pranzo riservato alle persone con fragilità che frequentano la Mensa del Carmine, storico punto di riferimento cittadino per chi vive in condizioni di difficoltà. L’iniziativa segna la tappa conclusiva di “Spicchi d’Amore”, il progetto del “Natale solidale” promosso dall’Antica Pizzeria Da Michele in tutta la Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
