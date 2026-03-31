L’Antica Pizzeria Da Michele apertura da record per la sede di Roma Termini

L’apertura de L’Antica Pizzeria Da Michele presso la stazione di Roma Termini ha attirato molte persone, confermando l’interesse per il marchio napoletano anche in un luogo di grande passaggio. La nuova sede si trova all’interno dell’area ferroviaria più trafficata del paese, rendendo possibile a clienti di passaggio di gustare la pizza tradizionale. La serata ha visto file e afflusso consistente di clienti.

L’apertura de L’Antica Pizzeria Da Michele alla stazione di Roma Termini si è rivelata un successo travolgente, confermando il grande richiamo del brand napoletano, anche nel contesto dinamico e veloce del principale scalo ferroviario d’Italia. Sin dalle prime ore del mattino di venerdì 27 marzo, e durante tutto il weekend, la nuova location è stata presa d’assalto da viaggiatori, romani e turisti, curiosi di gustare la celebre pizza “a ruota di carro” che ha reso leggendaria la famiglia Condurro nel mondo. Nonostante l’affluenza massiccia, l’evento ha messo in luce uno dei punti di forza storici del brand: la gestione delle attese. Le... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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