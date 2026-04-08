Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri marito e moglie morti nell' ultraleggero precipitato | Colpa di una levetta rimasta orizzontale

Un incidente aereo si è verificato ieri in provincia di Treviso, coinvolgendo un ultraleggero che è precipitato. A bordo si trovavano un uomo e una donna, entrambi deceduti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una leva rimasta in posizione orizzontale, che avrebbe compromesso il funzionamento del velivolo. Gli inquirenti stanno esaminando i dettagli tecnici del mezzo per chiarire le cause dell’accaduto.

TREVISO - Levetta verticale: acceso. Levetta orizzontale: spento. Si è infilato tra “on” e “off” il destino di Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri, lui generale dell’Aeronautica militare 71enne e lei maestra elementare nonché poetessa 70enne, pensionati originari del Friuli e residenti a Treviso, morti il 23 marzo 2024 a Trevignano nello schianto dell’ultraleggero Tecnam P2002S con cui erano appena partiti da Montebelluna per raggiungere l’aviosuperficie di Udine-Campoformido. A due anni dalla tragedia, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha chiuso l’inchiesta, ricostruendo uno scenario di privazione del combustibile dovuta... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri, marito e moglie morti nell'ultraleggero precipitato: «Colpa di una levetta rimasta orizzontale» Esplode bombola di gas, morti marito e moglie a Ghilarza nell’OristaneseDue anziani coniugi hanno perso la vita questa mattina a Ghilarza, nell’Oristanese, per l’esplosione di una bombola di gas all’interno della loro... Marito e moglie morti nell’incidente, chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone: “Barriera come rampa di lancio, auto sollevata per 43 metri”Grosseto, 17 marzo 2026 – C’è la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone nell’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto il 20 agosto 2023...