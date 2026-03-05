Esplode bombola di gas morti marito e moglie a Ghilarza nell’Oristanese

Due anziani coniugi sono deceduti questa mattina a Ghilarza, nell’Oristanese, a causa di un’esplosione di una bombola di gas avvenuta nella loro casa. L’incidente si è verificato all’interno dell’abitazione, provocando la morte immediata di entrambi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno constatato il decesso dei due coniugi.

Due anziani coniugi hanno perso la vita questa mattina a Ghilarza, nell’Oristanese, per l’esplosione di una bombola di gas all’interno della loro abitazione. Tutto è avvenuto in via XVI Marzo, in una zona residenziale vicino a una scuola materna e al campo sportivo del paese. Le vittime sono un uomo di 80 anni e la moglie di 73. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas collegata a una stufa presente nell’abitazione, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio degli investigatori. L’allarme è stato lanciato dal figlio della coppia che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

