Formula 1 2026 | McLaren punta sulla MCL40 con Norris e Piastri per una stagione di ambizione e innovazione tecnica

La McLaren ha mostrato ufficialmente la nuova MCL40, pronta a scendere in pista nel 2026. La monoposto sarà guidata da Norris e Piastri, entrambi determinati a conquistare risultati importanti. La squadra punta su un mix di innovazione tecnica e ambizione, sperando di migliorare le prestazioni rispetto alle stagioni passate. La presentazione segna l’inizio di una nuova sfida per la scuderia britannica, che vuole tornare a competere ai livelli più alti della Formula 1.

McLaren svela la nuova MCL40 per la stagione 2026. La McLaren ha presentato la sua nuova monoposto, la MCL40, che sarà guidata da Lando Norris e Oscar Piastri nella stagione di Formula 1 2026. La presentazione della livrea è avvenuta il 9 febbraio 2026, segnando l’inizio di una nuova era per il team britannico. La vettura, come evidenziato da diversi analisti, si preannuncia come un elemento chiave per le ambizioni del team nel campionato mondiale. La scuderia McLaren ha tolto i veli alla sua attesa MCL40, la monoposto che affronterà il campionato di Formula 1 del 2026. La presentazione, avvenuta in data odierna, ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, desiderosi di ammirare le novità introdotte per la nuova stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

McLaren ha svelato ufficialmente la livrea della MCL40, pronta a scendere in pista nel 2026.

