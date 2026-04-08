Un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più diffuso tra i giovani in cerca di occupazione. Questo sistema supporta gli utenti nella stesura del curriculum, nella preparazione ai colloqui e nella comprensione delle procedure burocratiche legate al mondo del lavoro. La tecnologia si presenta come un aiuto pratico nel processo di orientamento e inserimento nel mercato del lavoro.

Un assistente virtuale che accompagna passo dopo passo nella ricerca di lavoro, aiutando a scrivere un curriculum, preparare un colloquio e orientarsi tra opportunità e burocrazia. Si chiama Aineedjob ed è il progetto sviluppato da un gruppo di studenti dell’ Its Prodigi di Empoli, la scuola di alta formazione dedicata all’informatica e al digitale. L’idea nasce in laboratorio, durante le attività pratiche del corso di intelligenza artificiale. Sei gli studenti che hanno lavorato insieme per rispondere ad un problema concreto: un mercato del lavoro sempre più complesso e frammentato, soprattutto per giovani, over 50 e persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’AI aiuta i giovani a trovare lavoro. E’ l’ultima frontiera della ricerca

L'Asia, ultima frontiera della fedeIl grande continente resta quasi inaccessibile al cristianesimo, nonostante l'opera di grandi missionari.

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Per gli scienziati l’AI è una tecnologia che fa contemporaneamente bene e male ai giovaniI centri di ricerca statunitensi più attivi sul tema trattano i giovani come una categoria specifica di utenti ad alta vulnerabilità nei confronti delle tecnologie generative. Modelli linguistici, ... macitynet.it

“C’è una storia per bambini ungherese in cui un topolino aiuta un leone…”: @business pubblica l’imbarazzante telefonata in cui Orbán si mette a disposizione di Putin .Oggi JD Vance arriva a Budapest per sostenere il presidente. La Grande Converge x.com

Aiuta Nerina, gattina di strada salvata dagli Angeli blu di Salerno Respirava a fatica, ma grazie al tempismo dei volontari OIPA di Salerno, oggi Nerina è salva. Operata d’urgenza a causa di un’ernia addominale, ha trascorso il post operatorio presso uno stal - facebook.com facebook