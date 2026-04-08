L’AI aiuta i giovani a trovare lavoro E’ l’ultima frontiera della ricerca

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più diffuso tra i giovani in cerca di occupazione. Questo sistema supporta gli utenti nella stesura del curriculum, nella preparazione ai colloqui e nella comprensione delle procedure burocratiche legate al mondo del lavoro. La tecnologia si presenta come un aiuto pratico nel processo di orientamento e inserimento nel mercato del lavoro.

Un assistente virtuale che accompagna passo dopo passo nella ricerca di lavoro, aiutando a scrivere un curriculum, preparare un colloquio e orientarsi tra opportunità e burocrazia. Si chiama Aineedjob ed è il progetto sviluppato da un gruppo di studenti dell’ Its Prodigi di Empoli, la scuola di alta formazione dedicata all’informatica e al digitale. L’idea nasce in laboratorio, durante le attività pratiche del corso di intelligenza artificiale. Sei gli studenti che hanno lavorato insieme per rispondere ad un problema concreto: un mercato del lavoro sempre più complesso e frammentato, soprattutto per giovani, over 50 e persone in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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