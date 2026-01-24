L' Asia ultima frontiera della fede

L'Asia rappresenta un contesto unico per la fede, caratterizzato da tradizioni religiose millenarie e una crescente diversità spirituale. Negli ultimi anni, sono stati osservati cambiamenti nelle pratiche religiose e nelle abitudini di partecipazione alle celebrazioni. Questa regione offre un panorama complesso e variegato, dove le credenze si intrecciano con la cultura locale, contribuendo a definire un nuovo volto della spiritualità contemporanea.

Il grande continente resta quasi inaccessibile al cristianesimo, nonostante l'opera di grandi missionari. Un problema che affonda le radici ben prima di Cristo e che sarà arduo risolvere L'Asia è la frontiera della missione cristiana. Serve gioia, non vacuo ottimismo Da decenni il refrain è più o meno il solito: le chiese chiuse, la gente che non va più a messa, i bambini che saltano la cresima, eccetera eccetera. Mancano solo Nerone con la sua lira e l’incendio che brucia Roma e il quadro aulico è composto, pur non essendo granché originale. Quel che si indaga meno, e che forse meriterebbe più attenzione in convegni, simposi, tavole rotonde e conferenze aventi per oggetto il tramonto della fede o la crisi della Chiesa (o delle Chiese), è perché il cattolicesimo fatichi in maniera immane a farsi strada in Asia, il più grande continente del pianeta, che si estende dal Mediterraneo al Pacifico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

