Dacia vince la Dakar davanti a Ford Al-Attiyah guida il nuovo corso

La Dakar 2024 ha regalato nuove emozioni e protagonisti, con Dacia che si è aggiudicata la vittoria davanti a Ford. Al-Attiyah ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel rally, segnando un nuovo corso per la competizione. Questa edizione conferma ancora una volta la varietà di storie e sfide che rendono unico il rally raid più famoso al mondo.

Le storie della Dakar sono infinite. E anche quest'anno ci sono stati protagonisti che ne hanno scritte di nuove. A cominciare da Luciano Benavides, classe '95, che dopo una serie di avvicendamenti in testa alla corsa, è riuscito a imporsi nella prova riservata alle moto con la Ktm per soli 2 secondi. Le statistiche dicono che non si è mai vinto il rally raid più duro al mondo, ospitato per la settimana in Arabia Saudita, con un distacco tanto esiguo. Lo statunitense Ricky Brabec (Honda) avrebbe fatto volentieri a meno di entrare in questo modo negli annali della competizione come il primo dei battuti.

