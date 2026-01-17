Passerella sull’acqua | Sport e turismo sostenibile ormai sono di casa sul lago

La passerella sull’acqua sul Sebino unisce sport e turismo sostenibile in un momento di condivisione e rispetto per l’ambiente. La tappa della fiaccola olimpica sulla riva del secondo lago bresciano rappresenta un’occasione per promuovere valori di unità e sostenibilità, coinvolgendo la comunità locale e visitatori in un percorso che valorizza il territorio e le sue risorse naturali.

La fiaccola Olimpica fa tappa sulle sponde del Sebino, portando con sé un messaggio di sport e unità che abbraccia la popolazione del secondo lago bresciano. Il percorso lacustre avrà inizio nel primo pomeriggio a Sarnico, in provincia di Bergamo per raggiungere poco dopo le 15 anche Paratico, nel bresciano e poi Clusane: il paese dei pescatori. La fiaccola conquisterà quindi il cuore del Sebino. Circa un'ora dopo infatti, è previsto l'ingresso solenne a Iseo, per poi proseguire alla volta di Brescia dove giungerà intorno alle 19.30, in Piazza Vittoria. In base al protocollo olimpico, la torcia accenderà il braciere cittadino, in una cerimonia pubblica che suggellerà la conclusione della giornata prima della ripartenza, il giorno successivo, verso nuovi territori con meta Desenzano e il lago di Garda.

