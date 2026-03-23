Gedi vende Repubblica | il quotidiano passa al gruppo greco Kyriakou

Il gruppo Gedi cede Repubblica e una parte rilevante dei suoi asset editoriali al gruppo greco Antenna, segnando un passaggio storico per l’editoria italiana. L’operazione, perfezionata il 23 marzo, vede protagonista Antenna Media Srl, società italiana riconducibile alla famiglia Kyriakou, che rileva il perimetro comprendente il quotidiano, Huffington Post e le principali radio del gruppo, tra cui Deejay, Capital e m2o. Nel quadro dell’operazione rientra anche il futuro de La Stampa, già oggetto di un accordo preliminare separato siglato nelle settimane precedenti: il quotidiano torinese sarà successivamente ceduto a una cordata italiana guidata da Alberto Leonardis, editore del gruppo Sae. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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