Ladro lento e impacciato armato di martello prova a rubare a Torino Mirafiori video | condannato dopo il furto fallito
Un uomo armato di martello è stato catturato durante un tentativo di furto a Torino Mirafiori. Il suo tentativo è fallito e, dopo il processo, il tribunale della città ha condannato A.G. a quattro mesi di carcere per il reato di tentato furto. La vicenda si è svolta recentemente e la condanna è stata pronunciata oggi, 8 aprile.
Quattro mesi di carcere. Oggi, 8 aprile, il tribunale di Torino ha condannato a questa pena A.G., imputato di tentato furto. Aveva cercato di rubare denaro dal bar Coworking Café di via Paolo Sarpi 74, quartiere Mirafiori, la notte del 15 febbraio. La pena è sospesa per la condizionale. Lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ladro si aggira in paese per rubare: arrestato dopo il fallito colpo in pizzeriaUn tentativo di furto durante la notte a Rovato si è concluso con l’arresto di un ladro di 32 anni, grazie all’intervento dei carabinieri.
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