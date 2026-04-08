Ladro lento e impacciato armato di martello prova a rubare a Torino Mirafiori video | condannato dopo il furto fallito

Un uomo armato di martello è stato catturato durante un tentativo di furto a Torino Mirafiori. Il suo tentativo è fallito e, dopo il processo, il tribunale della città ha condannato A.G. a quattro mesi di carcere per il reato di tentato furto. La vicenda si è svolta recentemente e la condanna è stata pronunciata oggi, 8 aprile.