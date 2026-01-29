Furto in una casa | ladri in fuga ripresi dalla telecamera

Questa sera a San Pietro al Tanagro, tre ladri sono entrati in una casa, hanno rovistato ovunque e portato via oggetti di valore e denaro. La fuga è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza, che mostra chiaramente i malviventi mentre scappano. Nessuno si è ancora fatto vivo, ma le forze dell’ordine stanno indagando.

Una casa è stata presa di mira questa sera a San Pietro al Tanagro. I ladri, almeno tre, hanno portato via degli oggetti preziosi e dei soldi mettendo a soqquadro l'abitazione e poi sono fuggiti come si vede nel video di una telecamera fissa. Indagano i carabinieri.

