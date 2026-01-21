Banda di ladri tenta il colpo in casa | ripresi dai video interni

A Nocera Inferiore, nel quartiere di Cicalesi, una banda di ladri ha tentato di entrare in un appartamento. L’episodio è stato documentato dai sistemi di videosorveglianza interni, offrendo un resoconto dettagliato dell’azione. La vicenda evidenzia l'importanza di sistemi di sicurezza efficaci e la presenza di telecamere per prevenire e documentare eventuali tentativi di furto.

Paura nel quartiere di Cicalesi, giorni fa, a Nocera Inferiore, quando una banda di ladri ha tentato l'assalto a un appartamento. L'episodio si è verificato poco dopo le 21, in via Alessandro Volta.La denunciaE' stato il sistema di videosorveglianza a far scattare l'allarme, che aveva ripreso in.

