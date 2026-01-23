Fuochi pirotecnici non in regola durante una festa patronale denunciate due persone

Durante le recenti festività patronali, la polizia di Stato ha intensificato i controlli per prevenire l’uso e la vendita illegale di fuochi pirotecnici. In tale ambito, sono state denunciate due persone per aver detenuto e utilizzato fuochi non in regola. Questa attività rientra nelle verifiche volte a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti in occasione di eventi pubblici e celebrazioni.

Proseguono i controlli, ad ampio raggio, della polizia di Stato per contrastare il fenomeno della detenzione illegale e della compravendita abusiva di fuochi d'artificio, anche in occasione delle feste patronali. Questa volta gli agenti della squadra artificieri hanno denunciato la proprietaria.

