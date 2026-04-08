L' Aca incontra le associazioni dei consumatori in vista della maxi sospensione idrica del 13 aprile

Da ilpescara.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità per l'acqua ha incontrato le associazioni dei consumatori per discutere della sospensione idrica prevista nei giorni 13 e 14 aprile in 22 comuni. Alla riunione, presieduta dal direttore generale, erano presenti rappresentanti di varie associazioni di consumatori della regione. L'incontro ha avuto lo scopo di condividere informazioni e chiarimenti sulle modalità e le implicazioni dell'interruzione del servizio.

In vista della maxi sospensione idrica in 22 comuni del 13 e 14 aprile, Aca ha voluto incontrare le associazioni dei consumatori con il direttore generale Marco Santedicola, alla presenza di Adoc Abruzzo, Protezione Consumatori, Adiconsum Abruzzo, Federconsumatori Abruzzo e Arco Consumatori con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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