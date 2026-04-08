L' Aca incontra le associazioni dei consumatori in vista della maxi sospensione idrica del 13 aprile

L'Autorità per l'acqua ha incontrato le associazioni dei consumatori per discutere della sospensione idrica prevista nei giorni 13 e 14 aprile in 22 comuni. Alla riunione, presieduta dal direttore generale, erano presenti rappresentanti di varie associazioni di consumatori della regione. L'incontro ha avuto lo scopo di condividere informazioni e chiarimenti sulle modalità e le implicazioni dell'interruzione del servizio.

In vista della maxi sospensione idrica in 22 comuni del 13 e 14 aprile, Aca ha voluto incontrare le associazioni dei consumatori con il direttore generale Marco Santedicola, alla presenza di Adoc Abruzzo, Protezione Consumatori, Adiconsum Abruzzo, Federconsumatori Abruzzo e Arco Consumatori con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoriaNelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile Aca eseguirà alcuni importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle... Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione... Argomenti più discussi: Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile; VIDEO| Maxi intervento Aca: 12 cantieri in 10 ore, 22 Comuni senz’acqua e scuole chiuse per due giorni; Lutto cittadino il 6 aprile all’Aquila nell’anniversario del terremoto del 2009; Partono i lavori Aca in via del Santuario: per un mese si viaggia su una sola corsia. Sospensione idrica Abruzzo: Aca incontra associazioni consumatoriIn vista dei lavori previsti per il 13 e 14 aprile in Abruzzo e della relativa sospensione del servizio idrico, ACA ha incontrato le associazioni dei consumatori ... rete8.it Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria x.com Andreana Patti - Candidata Sindaca di Marsala. . Sabato scorso, al cinema Golden, ho avuto il piacere di incontrare chi vive la scuola ogni giorno: dirigenti, docenti, studenti e famiglie. È stato un confronto vero, utile e necessario. Ho ascoltato esperienze, biso - facebook.com facebook