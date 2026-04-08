L' Abruzzo ha chiesto lo stato di emergenza nazionale

Tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026, l'Abruzzo ha subito intensi eventi meteorologici che hanno causato danni sul territorio. La giunta regionale ha deciso di chiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per far fronte alle conseguenze di queste precipitazioni estreme. La richiesta è stata deliberata dopo aver valutato l’impatto delle condizioni atmosferiche sulla regione.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici abbattutisi sull'Abruzzo tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026, la giunta regionale ha deliberato la richiesta al Governo della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.La richiesta - necessaria per attivare strumenti e risorse straordinarie a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Maltempo in Calabria, Occhiuto: “Chiesto lo stato di emergenza nazionale”Calabria in Emergenza: Occhiuto Chiede Aiuti Nazionali Dopo una Serie di Maltempestosi Eventi La Calabria è alle prese con una grave emergenza... Maltempo Calabria, esondazioni ed evacuazioni: chiesto lo stato di emergenza nazionaleRoberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a causa delle pesanti conseguenze dell’ondata di... News - Frana di Silvi. Chiesto lo stato di emergenza. Ma aspettiamo sempre il disastro… 1/4/2026 Temi più discussi: Molise e Abruzzo nella morsa del maltempo: cosa sta succedendo; La perturbazione lascia l'Abruzzo e Pescara: saranno una Pasqua e una Pasquetta con il sole splendente; Abruzzo e Molise hanno chiesto lo stato di emergenza per le piogge eccezionali; Frana di Silvi, Marsilio: chiesto lo stato di emergenza. Maltempo, Marsilio, chiesto lo stato di emergenza nazionaleLa Giunta regionale d'Abruzzo, presieduta dal presidente Marco Marsilio, nella seduta odierna ha deliberato la richiesta al Governo della dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale a ... ansa.it Maltempo, Abruzzo in ginocchio: chiesto stato di calamitàUn quadro pesantissimo per le campagne: migliaia di ettari risultano allagati, con terreni agricoli da rilavorare e riseminare. Particolarmente colpite le coltivazioni di cereali e le semine autunno-v ... ekuonews.it Andrea Vento World. . Pasqua e Pasquetta fra il Molise e l’Abruzzo. A cura di @andreavento_viaggi @borgotufi - facebook.com facebook Buongiorno Regione Abruzzo del 08/04/2026 x.com