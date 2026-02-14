Maltempo Calabria esondazioni ed evacuazioni | chiesto lo stato di emergenza nazionale

Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale dopo che il maltempo ha provocato esondazioni e evacuazioni nella regione. Le piogge intense hanno fatto salire il livello dei fiumi, mettendo in difficoltà molte comunità locali e costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie case. La richiesta mira a ottenere aiuti immediati per affrontare i danni e le emergenze in corso.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a causa delle pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio calabrese. I gravi danni provocati da piogge intense, esondazioni e mareggiate hanno portato a centinaia di sfollati, infrastrutture danneggiate e abitazioni allagate. Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, ha confermato che verrà riconosciuto lo stato di emergenza nazionale: “Assicuriamo la massima collaborazione istituzionale”. Maltempo Calabria, i danni Come riporta il Corriere della Calabria, il maltempo ha colpito in particolar modo l’area urbana di Cosenza, presilana, il territorio di Reggio Calabria e quello di Lamezia Terme Le criticità maggiori si registrano lungo il corso del fiume Crati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando allagamenti e frane che hanno bloccato alcune strade e isolato interi quartieri.

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, sono state avanzate richieste di stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

