Maltempo in Calabria Occhiuto | Chiesto lo stato di emergenza nazionale

Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale dopo una serie di piogge intense che hanno allagato molti quartieri a Cosenza. Le strade sono diventate fiumi e alcune case sono rimaste sommerse dall’acqua, causando disagi ai residenti. La richiesta nasce dalla necessità di ricevere aiuti immediati per gestire i danni e le operazioni di soccorso.
Calabria in Emergenza: Occhiuto Chiede Aiuti Nazionali Dopo una Serie di Maltempestosi Eventi. La Calabria è alle prese con una grave emergenza causata da una serie di eventi meteorologici estremi che hanno colpito la regione nelle ultime settimane. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha formalmente richiesto al governo nazionale lo stato di emergenza e il riconoscimento di calamità naturale per i settori agricolo, zootecnico e della pesca, gravemente danneggiati. La prontezza dei cittadini ha evitato il verificarsi di vittime o dispersi. Un Territorio Vulnerabile Sotto Pressione. La Calabria, già provata da precedenti alluvioni e dalla fragilità del suo territorio, è stata nuovamente colpita da raffiche di vento impetuose, nubifragi e mareggiate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando allagamenti e frane che hanno bloccato alcune strade e isolato interi quartieri.
Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
