Il Treno del Ricordo arriva a Reggio apertura del bunker anti aereo della stazione Centrale

Il Treno del Ricordo ha portato a Reggio Calabria il 25 febbraio, attirando molti visitatori. La visita ha incluso l'accesso al bunker anti-aereo costruito nel 1936, situato nei sotterranei della stazione Centrale. L’evento, dedicato all’esodo Giuliano-Dalmata, ha fatto scoprire agli spettatori un pezzo di storia nascosta sotto i loro occhi. La giornata si è conclusa con numerose persone che hanno esplorato il sito e ascoltato le testimonianze dei volontari.

La visita al bunker del 25 febbraio avverrà attraverso la formazione di piccoli gruppi contingentati, con la guida di accompagnatori dell'Associazione Ferrovie in Calabria. Come prenotare È quanto si legge in un post pubblicato sui social dall'Associazione Ferrovie in Calabria. Grazie alla disponibilità della Direzione operativa stazioni - Area Manager Sud di Rfi e di FS Security, l'antico bunker sarà fruibile ai visitatori del Treno del Ricordo, iniziativa dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani e realizzata dalla presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane, che annualmente mette a disposizione il materiale rotabile storico che compone il convoglio.