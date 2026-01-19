Stazione Napoli Centrale chiude la mensa ferroviaria | a rischio 12 posti di lavoro

A partire dal 28 febbraio, la mensa ferroviaria di Napoli Centrale chiude i battenti, interrompendo un servizio storico dello scalo. La decisione comporta la perdita di circa 12 posti di lavoro, suscitando preoccupazione tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che evidenziano anche la conseguente perdita di un presidio sociale importante per la zona. La notizia rappresenta un cambiamento significativo per l’area e il personale coinvolto.

Il 28 febbraio 2026 è prevista la chiusura della mensa ferroviaria di Napoli Centrale, un servizio storico per i pendolari e il personale ferroviario. La decisione, comunicata dai rappresentanti sindacali Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, mette in discussione la perdita di dodici posti di lavoro. Questa decisione evidenzia le sfide del settore e l’impatto sociale della chiusura di un punto di riferimento per molti utenti.

Il 28 febbraio 2026 segnerà la chiusura della storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale, un punto di riferimento per i viaggiatori della stazione. La decisione, comunicata dal sindacato dei trasporti, suscita attenzione tra lavoratori e utenti, che si interrogano sulle conseguenze di questa scelta. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dei servizi offerti all’interno della stazione napoletana.

