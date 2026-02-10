La Volta Buona pagelle del 10 febbraio | Balivo discute col prete 5 Camassa innamorata 7

Questa sera, nella puntata de La Volta Buona, si sono visti momenti di tensione e di dolcezza. Balivo ha avuto uno scontro acceso con un prete, mentre Camassa si è lasciata andare a commenti più romantici. Lo studio si è animato tra discussioni e sorrisi, offrendo uno spaccato di vita quotidiana tra sacro e profano.

Sacro e profano si fondono nello studio de La Volta Buona, e in particolare nella puntata andata in onda martedì 20 febbraio. Uno studio in cui convivono serenamente servizi dedicati alla chirurgia estetica e momenti in cui si parla di fede (e preti influencer), ma non solo. Tutto sotto la guida di Caterina Balivo, che ha guidato i suoi telespettatori, come sempre, insieme agli ospiti seduti al suo fianco nel salottino pomeridiano di Rai 1. L'onestà del chirurgo estetico. Voto: 8. Si inizia con uno degli argomenti preferiti dagli autori de La Volta Buona: la chirurgia estetica. Al netto delle battute di Pino Insegno sulla possibilità di farsi una blefaroplastica, la presenza del professor Pietro Lorenzetti è stata essenziale.

