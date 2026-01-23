Caterina Balivo si commuove in diretta a La volta buona | il racconto sulla morte la fa crollare

Caterina Balivo è abituata a gestire con equilibrio il clima dei suoi programmi: ascolto, ritmo, leggerezza. Nel salotto de La volta buona, su Rai 1, raramente cerca la commozione facile o le lacrime a ogni costo. Ma nella puntata del 23 gennaio 2026 è accaduto qualcosa di diverso: a emozionarsi fino alle lacrime non è stato un ospite, ma la stessa conduttrice, sorpresa da un tema che, in questo momento della sua vita, sembra toccarla in modo particolarmente profondo. Tutto è partito dal ricordo di Tony Dallara, figura con cui Caterina Balivo aveva condiviso affetti e momenti personali. Parlare di chi non c’è più non è mai semplice, soprattutto quando il legame è stato autentico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

