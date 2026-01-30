Il traffico di droga corre su Telegram | scattano 11 arresti sequestrati 131 chili di hashish in 6 mesi

La polizia ha arrestato 11 persone e sequestrato 131 chili di hashish in sei mesi. Gli arresti sono arrivati dopo un’indagine su un traffico di droga che si svolgeva principalmente attraverso Telegram. I trafficanti ordinavano la droga da casa, scegliendo anche come farsela consegnare, nascondendola tra gli elettrodomestici o tra le polveri aromatiche. La rete si stava espandendo rapidamente, complici le consegne camuffate e le modalità di pagamento digitali.

L'indagine della guardia di finanza è partita dai controlli sui pacchi in transito all'aeroporto e dalle verifiche su diversi canali social. Nel gruppo anche insospettabili e non si esclude la regia di Cosa nostra per un business da un milione e mezzo di euro. La sostanza nascosta in elettrodomestici o tra polvere di caffè e incenso per non essere intercettata Ordinazioni fatte comodamente da casa, soprattutto attraverso Telegram, e persino la possibilità di scegliere le modalità di consegna e di camuffamento in piccoli elettrodomestici piuttosto che tra polveri aromatiche: è la nuova frontiera dello smercio di droga che ha portato la guardia di finanza a smantellare una delle reti di traffico internazionale di stupefacenti, composta anche da insospettabili, ad arrestare 11 persone e a sequestrare - in appena sei mesi - 131 chili di hashish.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Durante un'operazione congiunta, le forze dell'ordine hanno sequestrato 370 chili di hashish in una casa a Licata, arrestando due persone.

