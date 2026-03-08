Tra violenza e disuguaglianze | la parità di genere è lontana 123 anni anche a Trieste

Il 8 marzo molte donne scenderanno in piazza in diverse città del mondo per chiedere il riconoscimento di diritti ancora negati e per difendere quelli già ottenuti. La lotta per la parità di genere resta un tema centrale, anche in città come Trieste, dove le disuguaglianze e la violenza contro le donne continuano a essere presenti. La giornata si svolge con manifestazioni e iniziative pubbliche.

L'8 marzo torna a essere una giornata di mobilitazione. Tra violenza di genere, disparità nel lavoro e stereotipi ancora diffusi, i dati mostrano quanto la parità sia lontana. Anche a Trieste il fenomeno emerge dai numeri e dalle storie raccolte dal centro antiviolenza Nella giornata dell'8 marzo, in molte città del mondo le donne scenderanno in piazza per rivendicare i propri diritti: quelli ancora mancanti e quelli conquistati nel passato ma oggi sempre più messi in discussione. Negli ultimi anni, questa ricorrenza è diventata sempre più spesso un momento di mobilitazione e di protesta, oltre che di celebrazione. Proviamo a capire il perché questo succede anche a Trieste.

8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genereL’8 marzo coincide quest’anno con un anniversario speciale: ottant’anni dal primo voto delle donne italiane.

Violenza nelle relazioni, la Polizia locale porta la sua esperienza all’Università di TriesteLa Polizia Locale di Trieste è intervenuta ieri, martedì 3 marzo 2026, all’Università degli Studi di Trieste nell’ambito dell’incontro dal titolo Cassetta degli attrezzi – Strumenti per prevenire, co ... triestecafe.it

Trieste, Corrado: parole sessiste in Consiglio comunale, è violenza verbaleLe parole pronunciate dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza nei confronti della consigliera Alessandra Richetti sono gravissime e inaccettabili. Dire ‘non mi sono mai fatto comandare da una donna’ ... partitodemocratico.it