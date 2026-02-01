La spesa fuori dal turno la bottiglia da 2,90 euro rotta e sostituita Cassiera licenziata | era da 30 anni nell’azienda

La cassiera di Grosseto, in servizio da più di 30 anni, è stata licenziata dopo aver preso una bottiglia da 2,90 euro durante l’orario di lavoro senza pagare. La dipendente aveva anche lasciato il negozio senza passare dalla cassa, e si era portata via anche una bottiglia rotta, che poi è stata sostituita. La decisione è arrivata dopo che i responsabili hanno scoperto che aveva sottratto beni senza autorizzazione, in pratica, aveva rubato.

Grosseto, 1 febbraio 2026 – Ha sottratto beni aziendali senza autorizzazione. In pratica ha rubato. Ed è per questo che una dipendente della Pam di via del Sabotino a Grosseto, da oltre 30 anni nell'azienda, è stata licenziata in tronco. I fatti, però, raccontano altro. La spesa fuori dal turno, la bottiglia rotta e sostituita. Raccontano che la donna, fuori dal turno di lavoro, rimane nel supermercato per fare la spesa. Si presenta alla cassa, fa la fila e paga regolarmente che aveva comprato. Appena esce, però, una delle buste si rompe e un flacone di detergente, pagato 2 euro e 90 centesimi, si spacca con il liquido che finisce in terra.

