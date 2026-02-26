Deve trasferire i soldi su altro conto ma l' anziana non cade nel tranello | arrestato truffatore

Un uomo è stato fermato dai carabinieri di Pontecagnano Faiano nell’ambito di un'operazione contro le truffe. La vittima, un’anziana, aveva ricevuto una richiesta di trasferimento di denaro su un altro conto, ma ha evitato di cadere nella trappola. L’arresto è stato effettuato per il sospetto coinvolgimento in attività illecite.

I carabinieri di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo, G.E le sue iniziali, per truffa aggravata ai danni di un'anziana.Il fattoSecondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un sedicente dipendente della sua banca il.