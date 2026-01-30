Fuori dal centro commerciale lo store della droga la consegna della cocaina avveniva nel parcheggio

La polizia ha smantellato uno spaccio di droga proprio fuori da un centro commerciale. Gli agenti hanno scoperto che la cocaina veniva consegnata nel parcheggio, dove un gruppo di persone si incontrava per scambiare droga. La operazione nasce da un’indagine accurata condotta negli ultimi mesi.

L’uomo che ha ceduto la droga è stato identificato e, a seguito di perquisizione estesa al proprio domicilio, sono state rinvenute in suo possesso 13 dosi di cocaina Lo spaccio di droga avveniva fuori dal centro commerciale. E’ quanto appurato da attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato. Negli ultimi giorni sono state monitorate le aree nei pressi del centro commerciale Le Befane, come possibili zone di spaccio e, infatti, presso la zona controllata, gli operatori dell’Antidroga hanno acquisito notizie sul fatto che un uomo, di nazionalità albanese, a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata, era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

