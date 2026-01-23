Rubano una borsa nel parcheggio del supermercato con la tecnica della monetina
Nel parcheggio di un supermercato, due persone tentano di sottrarre una borsa utilizzando la tecnica della monetina. Tuttavia, il loro tentativo viene interrotto e si concluda con l’arresto da parte delle forze dell’ordine. Questo episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali e di segnalare comportamenti sospetti per garantire la sicurezza di tutti.
Mettono a segno un furto con la tecnica della monetina, ma vengono fermati e arrestati durante la fuga. Il colpo è avvenuto nel corso della mattinata del 22 gennaio nei pressi di un centro commerciale. I tre si sono avvicinati a una donna che stava per salire sulla propria auto e, con la scusa di una moneta caduta a terra, sono riusciti a distrarla. Approfittando del momento, le hanno rubato la borsa lasciata nell’abitacolo, all’interno della quale c’erano tre biglietti “Gratta e vinci” per un valore complessivo di 155 euro, oltre al telefono cellulare e ai documenti personali. Un testimone ha assistito alla scena e ha immediatamente allertato i carabinieri, fornendo anche la descrizione dell’auto utilizzata dai ladri per allontanarsi.🔗 Leggi su Novaratoday.it
