Nelle contrattazioni notturne negli Stati Uniti, i prezzi del petrolio hanno subito un calo del 6% dopo l’annuncio del presidente americano di un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran. La decisione ha portato a una forte reazione nei mercati energetici, con i futures in forte discesa. Le negoziazioni sui contratti future hanno mostrato un immediato impatto sulla quotazione del greggio.

I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente nelle contrattazioni nella notte negli Stati Uniti, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran. Lo riporta il New York Times. Il greggio West Texas Intermediate, il benchmark nazionale, è sceso di oltre il 9%, attestandosi intorno ai 102 dollari al barile. I future sull’indice azionario S&P 500, che offrono agli investitori la possibilità di scommettere sul mercato prima dell’apertura delle borse mercoledì, sono saliti dell’1,5%, dopo una giornata di scambi altalenanti che si è conclusa con l’indice in leggero rialzo. Il calo si accentua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prezzo del petrolio, i future crollano del 6% dopo l’annuncio di Trump sulla tregua in Iran

Impennata di contratti sul prezzo del petrolio pochi minuti prima del post di Trump sulla tregua con l’Iran. I sospettiChi ci ha guadagnato? Pochi minuti prima che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciasse lunedì il rinvio per cinque giorni degli...

Medio Oriente, tregua accettata: che cosa prevede. Crollano i prezzi del petrolioIl presidente degli Stati Uniti ha accolto la proposta di tregua del premier pakistano, Shehbaz Sharif, dando quindi il via a una cessazione delle...

Temi più discussi: I prezzi del petrolio e del gas potrebbero continuare a salire?; Nuova corsa del petrolio, salgono ancora i prezzi ai distributori; Crolla il prezzo del petrolio, i mercati asiatici festeggiano; Il prezzo del petrolio è già sceso molto per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 8 aprile | A Wall Street volano i future, vola l’Asia e l’Europa vede positivo: affonda il prezzo del greggioSul fronte delle materie prime il petrolio affonda. Il Wti lascia sul terreno il 14,42% a 96,63 dollari al barile. Il Brent cede il 13% a 95,06 dollari. Intanto il dollaro si indebolisce sulle ... corriere.it

Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollariDopo che Washington e Teheran hanno concordato una tregua di due settimane, prima dello scadere del termine ultimo fissato da Trump, il prezzo del petrolio è diminuito. Il valore di un barile di gregg ... tg24.sky.it

Il prezzo del petrolio è già sceso molto per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran x.com

Nonostante il taglio delle accise, il prezzo del gasolio supera i 2,20 €/l per accise allineate, biocarburanti e crisi internazionali. https://auto.everyeye.it/notizie/perche-diesel-costa-benzina-non-entra-guerra-iran-870060.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook