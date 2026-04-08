Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra gli Stati Uniti e l’Iran, i prezzi di gas e petrolio sono diminuiti significativamente. Lo spread tra i titoli di stato è sceso ai minimi storici, riflettendo una riduzione delle tensioni nei mercati finanziari. La decisione di sospendere temporaneamente le azioni militari ha portato a un calo dell’incertezza, influenzando i mercati energetici e finanziari a livello globale.

L’Apocalisse può attendere: Donald Trump ha concesso una tregua che, per due settimane, farà respirare l’Iran e i mercati. In meno di dodici ore il presidente Usa ha fatto marcia indietro. Dopo la minaccia all’Iran: riaprire lo Stretto di Hormuz entro le ore 20 oppure assistere alla distruzione di “un’intera civiltà”. Poi, la svolta. Nel tardo pomeriggio, dopo la mezzanotte italiana, al termine di una mediazione in extremis del Pakistan, a meno di 80 minuti dallo scadere dell’ultimatum, Trump accetta una tregua di due settimane e riporta il negoziato sui dieci punti proposti da Teheran, gli stessi che aveva prima respinto. Gli attacchi si fermano, almeno temporaneamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La tregua di Trump all’Iran fa crollare i prezzi di gas e petrolio. Anche lo spread verso i minimi storici

La tregua in Iran fa crollare il prezzo del petrolio (-16%) e del gas (-20%9La tregua di 15 giorni concordata tra Iran, Stati Uniti e Israele fa respirare anche i mercati.

Crolla il prezzo di petrolio e gas, giù lo spread e le Borse brindano. Effetto tregua Iran-Usa sui mercatiRoma, 8 aprile 2026 – Crollano le quotazioni di petrolio e gas, cala lo spread fra Btp e Bund e le Borse mondiali brindano all’accordo per due...

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea.

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa di Hormuz». Teheran accetta la tregua, venerdì i negoziatiL'Iran ha accettato la proposta di tregua di 2 settimane nella guerra con gli Stati Uniti. Lo afferma il New York Yimes evidenziando che la proposta, formulata dal Pakistan, sarebbe stata approvata ... ilmattino.it

Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: E' falsa e Cnn abboccaUna nota da Teheran celebra la vittoria dell'Iran e la Cnn le dà risalto: per il presidente è una bufala pericolosa ... adnkronos.com

#Iran, #Trump: un grande giorno per la pace mondiale. L’accordo con Teheran “vittoria totale e completa” Usa - #IranWar - facebook.com facebook

I “big money will be made” di cui parla Trump paiono i 2 mil $ che l’Iran estorcerà a ogni singola nave a Hormuz. Prima della guerra il passaggio era free. Un disastro economico (inflazione e aumento di diesel e benzina), politico, morale, tra kompromat e affari x.com