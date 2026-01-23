Strage Crans-Montana Mantovano | L' Italia sarà parte civile al processo – Il video
L'Italia si costituirà parte civile nel procedimento relativo alla strage di Crans-Montana, come annunciato dall'Avvocatura generale. La procedura, avviata in Svizzera, rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia e responsabilità. La partecipazione italiana testimonia l’impegno nel chiarire i fatti e tutelare le vittime coinvolte.
(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 “L’Avvocatura generale si sta già attivando nella prospettiva di costituzione di parte civile nel procedimento aperto in Svizzera. Questo diventa un punto di riferimento del governo per tutti coloro che vogliono fare valere le proprie ragioni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, parlando nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online
