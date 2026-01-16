La storia a lieto fine dei 6 asinelli destinati al macello | salvati dall’asta giudiziaria
A Reggio Emilia, all’inizio del 2026, si è conclusa positivamente la vicenda di sei asinelli destinati al macello, salvati dall’asta giudiziaria. Questa vicenda ha evidenziato l’importanza del rispetto per gli animali e la possibilità di interventi concreti per garantire il loro benessere. Un esempio di come, anche in situazioni complesse, sia possibile trovare soluzioni che tutelino chi non ha voce.
Reggio Emilia, 16 gennaio 2026 – Sembra una storia di altri tempi, se non fosse ambientata a inizio 2026. Ovvero la vicenda di una manciata di asinelli, salvati da un’asta giudiziaria e da un destino che sembrava segnato, che invece si è ribaltato in un lieto fine, come in una bellissima fiaba di quelle che si leggono ai bambini prima di andare a dormire. E che invece è realtà, grazie a Enpa di Reggio Emilia. La storia dei sei asinelli. La storia è emersa quasi per caso, tramite un post sui social, concludendosi felicemente con un salvataggio che ha il sapore di una vittoria. Protagonisti sei asinelli, messi all’asta e destinati con ogni probabilità a diventare carne in scatolette per animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
