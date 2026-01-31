Tumore al seno aggressivo Antonella Bonomo sospende le cure e diventa mamma | la storia a lieto fine

Antonella Bonomo, 33 anni, ha deciso di sospendere temporaneamente le cure contro un tumore al seno aggressivo per realizzare il suo sogno di diventare mamma. Dopo mesi di lotta contro la malattia, la sua scelta ha portato a un lieto fine: oggi, Antonella è diventata madre, dimostrando che anche in situazioni difficili si può trovare la forza di andare avanti.

A trentatré anni, Antonella Bonomo si è trovata a fronteggiare due sfide che sembravano incompatibili: una diagnosi di tumore al seno aggressivo e il desiderio di diventare madre. La notizia, arrivata durante una fase già delicata del tentativo di concepimento, avrebbe potuto segnare la fine di ogni prospettiva di maternità. Ma la storia di Antonella, oggi madre di Diego, è un esempio raro e significativo di come la medicina oncologica possa evolversi per rispondere non solo alle esigenze biologiche, ma anche a quelle umane e affettive. Il percorso si è svolto presso l’Istituto Nazionale Tumori “Pascale” di Napoli, dove il team guidato dall’oncologo Michelino De Laurentiis ha deciso di abbandonare il modello standard di trattamento per adottare un approccio personalizzato e flessibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

