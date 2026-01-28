Dopo anni di abbandono e solitudine, Dolly torna a vivere. La piccola è stata trovata da un uomo a Kansas City, in condizioni pessime. Era esausta, incapace di camminare e ricoperta di un chilo di pelo. Ora sta ricevendo le cure di cui ha bisogno e spera di trovare una famiglia che le dia una seconda possibilità.

Dopo anni di incuria e di solitudine, la cagnolina Dolly è rinata. La storia arriva da Kansas City, nel Missouri, dove un uomo ha raccolto dalla strada il cane con il pelo arruffato e le zampe storte. Il signore ha portato l’animale al Kc Pet Project, il rifugio cittadino specializzato nel recupero di animali in difficoltà. I volontari sono rimasti colpiti dallo stato di Dolly e hanno compreso subito la gravità della situazione. Abigail, un membro dello staff, ha raccontato sui social la scena. La donna ha detto: “Quando l’abbiamo vista, era esausta e quasi incapace di camminare. Era incredibile pensare che un piccolo corpo potesse sopportare tanto peso senza cedere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando l’abbiamo vista era esausta e incapace di camminare, aveva un chilo di pelo addosso”: la storia di Dolly, una cagnolina salvata dall’incuria e dalla solitudine

Approfondimenti su Dolly Cagnolina

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dolly Cagnolina

Argomenti discussi: Come si forma l’aurora boreale (e perché l’abbiamo vista in Italia); Vacanze Gs. Lasciamoci scolpire, come i Prigioni; Opel Astra 2026: l'abbiamo vista dal vivo, in cosa è cambiata? | Video; EDITORIALE / Il piano B esiste: lo abbiamo visto a Caneva.

Sul set de Il Mostro: quando abbiamo capito che sarebbe stata una gran serieRonciglione, inverno 2024. È passato molto tempo da quando siamo andati sul set de Il Mostro accompagnati da alcuni esponenti del team Netflix per dare un primo sguardo in anteprima alla serie firmata ... movieplayer.it

Aurora Maniscalco, le mail delle testimoni ribaltano il rapporto della polizia austriaca: «Non l'abbiamo vista cadere, il corpo era già a terra»Dalle comunicazioni emerge che: La madre non ha assistito alla caduta di Aurora, ma l’ha vista soltanto quando il corpo era già a terra. Non avrebbe quindi potuto osservare alcun tentativo del ... leggo.it

Il primo poster ufficiale di DOLLY è appena uscito ed è incredibile! La data di uscita di DOLLY è prevista per il 6 marzo 2026 da IFC e Shudder Per l'Italia ancora non abbiamo date confermate TRAMA: Una giovane ragazza di nome Macy viene rapita da una - facebook.com facebook