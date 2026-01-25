Minneapolis testimoni | Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice Nyt | In mano aveva un cellulare non una pistola

A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare. Secondo testimoni e fonti come il Nyt, non aveva armi. Solo un’ondata di gelo ha temporaneamente fermato le manifestazioni, che restano un punto focale nel dibattito sulla polizia e i diritti civili nella città.

Solo una forte ondata di gelo è riuscita a fermare le proteste a Minneapolis, dopo che l’Ice ha sparato, uccidendolo, un uomo di 37 anni. Le manifestazioni sono andate avanti per ore, poi la temperatura, scesa fino a -23 gradi, ha ha costretto la folla a disperdersi. Testimoni che hanno assistito all’omicidio e filmati smentiscono la versione data dal dipartimento di sicurezza, secondo cui Alex Jeffrey Pretti sarebbe stato armato al momento della colluttazione con gli agenti. Il New York Times scrive che l’uomo aveva in mano un cellulare, non una pistola. Il giornale ha analizzato i video che riprendono la sparatoria: per gli agenti della Border Patrol, Pretti era un terrorista che voleva “massacrare” le forze dell’ordine, ma le immagini sembrano contraddire apertamente questa versione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi era Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis: non aveva un’arma ma un cellulareAlex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso l’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato tragicamente ucciso il 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione.

Chi era Alex Pretti, ucciso dall’ICE a Minneapolis: “Era disarmato, stava aiutando una donna”Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis.

MAMDANI tras el asesinato del ICE en Minneapolis: Cuando atacan a un migrante, nos atacan a todos

