la storia della repubblica tra incontri e mostre

Ottant’anni fa, si è ufficialmente costituita la Repubblica italiana, segnando una svolta storica per il paese. Da allora, si sono susseguite numerose iniziative che hanno celebrato questo traguardo, tra incontri pubblici e esposizioni dedicate. Questi eventi hanno coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo spazi di riflessione sulla nascita e l’evoluzione della Repubblica. La ricorrenza è stata ricordata con mostre e incontri che hanno ripercorso le tappe fondamentali di questa trasformazione.

Un momento che ha cambiato, per sempre, la nostra storia. Ottant’anni fa nasceva la Repubblica italiana. Un anniversario da rivivere e celebrare e Riccione lo farà con Novecento in riva al mare, la nuova rassegna che prevede 5 appuntamenti tra villa Mussolini, palazzo del Turismo e biblioteca dal 22 al 26 aprile, in occasione della ricorrenza della Liberazione, con altrettanti storici e grandi firme del giornalismo. Si parte il 22 aprile con il giornalista Ezio Mauro che ricostruirà il clima del referendum del 1946 attraverso le cronache dei giornali dell’epoca. Il secondo appuntamento sarà con il giornalista Gad Lerner, che darà voce al memoriale della Resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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