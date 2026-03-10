In questa settimana, Valverde si distingue per aver contribuito alla vittoria del Real Madrid, mentre Akliouche ha impressionato con le sue giocate in Ligue 1. João Pedro ha realizzato un gol e ha segnato anche in FA Cup, portando il suo team a un risultato importante in Premier League. González ha invece segnato una doppietta, confermando il suo momento di forma.

Non è un marzo come gli altri e lo conferma la classifica della Ligue 1, mai così aperta come quest’anno. Nell’ultimo turno di campionato, il Psg si è dovuto arrendere al Monaco di Maghnes Akliouche: il talentino francese ha prima siglato il vantaggio e poi scippato il pallone che ha dato il via all’inaspettato 1-3. Ringrazia il Lens, ora a un solo punto dalla vetta grazie alla prima rete stagionale dell’ex romanista Saud Abdulhamid. È stata una settimana di prime volte anche per Nicolás González, doppietta con la maglia dell’Atletico Madrid, e per Pervis Estupinan, che ha scelto di sbloccarsi nella gara più importante della stagione: il derby di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La squadra della settimana: Valverde salva il Real, Akliouche incanta in Ligue 1

