La squadra della settimana | Valverde salva il Real Akliouche incanta in Ligue 1

Da gazzetta.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa settimana, Valverde si distingue per aver contribuito alla vittoria del Real Madrid, mentre Akliouche ha impressionato con le sue giocate in Ligue 1. João Pedro ha realizzato un gol e ha segnato anche in FA Cup, portando il suo team a un risultato importante in Premier League. González ha invece segnato una doppietta, confermando il suo momento di forma.

Non è un marzo come gli altri e lo conferma la classifica della Ligue 1, mai così aperta come quest’anno. Nell’ultimo turno di campionato, il Psg si è dovuto arrendere al Monaco di Maghnes Akliouche: il talentino francese ha prima siglato il vantaggio e poi scippato il pallone che ha dato il via all’inaspettato 1-3. Ringrazia il Lens, ora a un solo punto dalla vetta grazie alla prima rete stagionale dell’ex romanista Saud Abdulhamid. È stata una settimana di prime volte anche per Nicolás González, doppietta con la maglia dell’Atletico Madrid, e per Pervis Estupinan, che ha scelto di sbloccarsi nella gara più importante della stagione: il derby di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la squadra della settimana valverde salva il real akliouche incanta in ligue 1
© Gazzetta.it - La squadra della settimana: Valverde salva il Real, Akliouche incanta in Ligue 1

Articoli correlati

La squadra della settimana: Eze rilancia l'Arsenal, Budimir stende il RealOgni uomo ha il suo nemico, un rivale da battere a tutti i costi che tira fuori il meglio di noi.

Leggi anche: Valverde segna una splendida punizione durante la finale della Supercoppa spagnola del Real Book contro il Barcellona

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La squadra della settimana Valverde...

Discussioni sull' argomento Lazio, verso l'Atalanta in dubbio Gila, Basic e Maldini; Fantacampionato, il vincitore della 27ª giornata è Marco Campolmi; Juventus in ansia per Gatti: non si è allenato per una botta; Giudice Sportivo: stop per Wesley e Pinamonti. Ecco gli squalificati nella 28? giornata.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.