Guerra all’Iran la Spagna nega le basi e chiude i cieli agli aerei Usa coinvolti compresi i velivoli da rifornimento

Il governo spagnolo ha dichiarato di non consentire l’uso delle proprie basi militari di Rota e Morón, entrambe in Andalusia, e ha vietato l’ingresso nel proprio spazio aereo ai velivoli coinvolti nelle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La decisione si riferisce ai mezzi impiegati nell’azione militare, compresi i velivoli di rifornimento.

Oltre a negare l’uso delle basi militari di Rota e Morón, in Andalusia, il governo spagnolo ha chiuso il proprio spazio aereo ai mezzi coinvolti nell’operazione militare di Usa e Israele contro l’ Iran. Secondo il quotidiano El País, che cita fonti militari e governative, il divieto non riguarda solo i velivoli direttamente impegnati nei bombardamenti, ma anche quelli di supporto, come gli aerei cisterna per il rifornimento in volo, inclusi quelli dislocati in Paesi terzi. Ad annunciare la scelta era stato il premier Pedro Sánchez riferendo al Congresso la scorsa settimana: “Abbiamo negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón per questa guerra illegale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra all’Iran, la Spagna nega le basi e chiude i cieli agli aerei Usa coinvolti (compresi i velivoli da rifornimento) Articoli correlati Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in... Iran, la Spagna nega l’uso delle basi agli Usa. Trump: “Taglieremo tutti i commerci”La Spagna si sfila dall’operazione militare statunitense contro l’Iran e nega l’utilizzo delle proprie basi agli Stati Uniti. Guerra in Iran, le basi Usa (anche in Italia) possono diventare dei bersagli #iran #usa #basiusa Tutto quello che riguarda Guerra all'Iran la Spagna nega le basi... Temi più discussi: La guerra all'Iran è una guerra globale; Non c’è un modo giusto per fare la guerra all’Iran; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano; Cinque giorni di stop. Nella guerra all’Iran Trump riprende fiato. Guerra Iran, Usa preparano operazioni di terra: tra obiettivi controllo uranio e petrolioLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Usa preparano operazioni di terra: tra obiettivi controllo uranio e petrolio ... tg24.sky.it Iran, la guerra in diretta, Trump: Potrebbe esserci un accordo ma potremmo prenderci il loro petrolio. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere ... fanpage.it Giordano Antuono, bloccato dalla guerra in Medio Oriente, attende il rientro da settimane: «Prezzi folli per tornare, la compagnia di bandiera non dovrebbe lucrare sui connazionali» - facebook.com facebook Crosetto: “No al voto anticipato finché c’è questa guerra. Archiviamo il referendum” - la Repubblica x.com