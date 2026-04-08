Una nuova aggiunta si affaccia nella routine serale di cura della pelle: si tratta di un cuscino specificamente progettato per ridurre le rughe e proteggere la pelle durante il sonno. A differenza di creme, sieri o tonici, questo prodotto si utilizza come supporto durante la notte. Il cuscino antirughe ha una forma e un materiale studiati per offrire un'azione mirata mentre si dorme.

La skincare serale si arricchisce di un nuovo step e questa volta non si tratta di creme, sieri o tonici, la differenza la farà il cuscino. Sì, perché quello che spesso scegliamo con noncuranza può fare la differenza al risveglio e liberarci dalle rughe da sonno. Le linee più o meno profonde che si presentano immancabilmente al nostro risveglio su guance e contorno occhi a causa dello sfregamento con il cuscino, a lungo andare potrebbero contribuire alla formazione delle rughe. Per prendersi cura della pelle, quindi scegliere il cuscino giusto è fondamentale. Cos’è il cuscino antirughe. Ognuna ha la sua posizione preferita per dormire, c’è chi non riesce a riposare se non dorme sul fianco chi invece preferisce stare a pancia in giù, chi invece potrebbe dormire tutta la notte supina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La skincare serale si arricchisce di un altro prodotto, l’ultimo della giornata. Il cuscino antirughe che protegge la pelle e agisce quando dormi

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STEP SKINCARE sera | Routine rilassante

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