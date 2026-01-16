Addio pelle stanca: la crema-booster alla melatonina di Vichy agisce durante il sonno, aiutando a ridurre i segni di stanchezza e a riscoprire un viso riposato in circa otto ore. Un trattamento mirato che nutre la pelle quando ne ha più bisogno, senza bisogno di interventi invasivi. Ideale per chi desidera una routine semplice e efficace, disponibile ora a prezzo scontato.

Quante volte vi è capitato di svegliarvi al mattino e di notare i segni della stanchezza sul vostro viso nonostante le ore di sonno? Certo, i motivi possono essere tanti, ma senza dubbio una soluzione possibile per garantire alla pelle una ritrovata radiosità è agire nutrendola in modo mirato durante la notte, con un prodotto ad hoc efficace e che trovate adesso in sconto: la crema viso alla melatonina di Vichy, Mineral 89. Un vero alleato per la pelle e per donarle massimo benessere, idratazione e luminosità fin dalle prima ore del mattino e per tutto il giorno. Una crema viso notte, che agisce mentre si dorme, e che quindi non necessita di nessun accorgimento particolare se non solo quello di mettervi a letto e godervi un bel sonno ristoratore per il corpo, la mente e ovviamente per la vostra pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio pelle stanca. La crema-booster alla melatonina che agisce quando dormi e ti regala un viso riposato in 8 ore

