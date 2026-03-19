Il conflitto in Iran continua a destare preoccupazioni, con Stati Uniti che valutano l'invio di truppe per rafforzare la presenza nella regione e proteggere lo stretto di Hormuz. Si parla anche di un possibile intervento militare sull'isola di Kharg. La situazione rimane tesa, mentre i Paesi del Golfo manifestano crescenti segni di insurrezione contro Israele.

Il conflitto continua ad espandersi coinvolgendo sempre di più il settore energia mentre da Washington trapelano segnali di ulteriori mosse, compreso il ricorso a forze di terra. Israele e Stati Uniti, a volte con distinguo, perseguono nella campagna per neutralizzare basi missilistiche, depositi, fabbriche belliche, bunker. Sono migliaia i raid condotti con cruise delle navi, ordigni ad alto potenziale dei bombardieri B 1 e B 52, missili dei caccia e droni. Gli ultimi strike nella zona di Hormuz sono considerati dagli esperti come una fase preparatoria per cercare di tenere aperto lo Stretto. La sola aviazione, però, non basta. Ed ecco i presunti piani per l’impiego di unità terrestri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quanto può durare ancora la guerra in Iran? Ipotesi e scenari, dalle truppe di terra Usa a Hormuz all'ira (contro Israele) dei Paesi del Golfo

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