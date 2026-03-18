Una compagnia aerea europea ha cancellato più di mille voli tra marzo e aprile a causa dell’aumento dei costi del carburante. La decisione è stata presa dalla compagnia scandinava Sas, che ha dovuto adattarsi all’impennata dei prezzi derivata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La riduzione delle rotte interessa diverse destinazioni, con conseguente impatto sui voli programmati in quel periodo.

Cancellati oltre 1000 voli tra marzo e aprile. La compagnia aerea scandinava Sas prende le contromisure visto l'impennata dei carburanti a seguito della chiusura dello Stretto di Hormuz. Complessivamente la compagnia effettua oltre 5 mila voli ogni settimana. E' la prima compagnia aerea tra le grandi europee a sospendere alcune operazioni, oltre alla cancellazione dei voli da e verso il Medio Oriente stesso. Le rotte a rischio Sas ha annunciato che le cancellazioni riguarderanno principalmente le rotte a corto raggio all'interno della regione nordica e riguarderà gli aeroporti dove effettua più voli al giorno per limitarne l'impatto sul network. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra in Iran, compagnia aerea europea cancella 1000 voli per l'aumento dei carburanti

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